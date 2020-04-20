تايلاند تمدد حظر مبيعات الكحول حتى 30 أبريل الجاري بسبب كورونا

قال مسؤولون، إن تايلاند مددت حظرا على مبيعات الكحول من اليوم الاثنين، وحتى 30 أبريل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم حاكم العاصمة بانكوك بونجساكورن كوانموانج، إن حظر الكحول فرض لأول مرة في 10 أبريل الجاري، وقرر المسؤولون تمديده في اجتماع اليوم الاثنين، لأن الكحول يؤدي إلى تجمعات اجتماعية تهدد بانتشار الفيروس المميت.

وأضاف أن حظر الكحول في بانكوك يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأقاليم الأخرى.

ويواجه المخالفون عقوبة تصل إلى عامين في السجن أو غرامة تصل إلى 100 ألف بات (3 آلاف دولار) ، وفقا لما أعلنه اليوم الاثنين أساوين كوانموانج محافظ العاصمة بانكوك.

وتخضع تايلاند لحالة الطوارئ حتى 30 أبريل على الأقل، مما يمنح المسؤولين سلطات واسعة النطاق لإقرار لوائح جديدة.

وشهدت تايلاند تضاءل عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس حيث سجلت، اليوم الاثنين، 27 حالة جديدة فقط، بينما شهدت الشهر الماضي في المتوسط ​​نحو 100 حالة جديدة يوميا.

وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عن 2792 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 ، و47 حالة وفاة.