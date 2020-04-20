عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في موسكو يتجاوز 200 حالة

ذكر تقرير إخباري أن 28 شخصا لاقوا حتفهم جراء الإصابة بفيروس كورونا في موسكو يوم الأحد ليتجاوز إجمالي عدد الوفيات في العاصمة الروسية 200 حالة.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن " 28 مريضا مصابا بفيروس كورونا في موسكو تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي. وكانت اعمار المرضى الذين وافتهم المنية تتراوح بين 44 إلى 98 عاما. ومعظمهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة".



وأكد المركز مجددا على ضرورة الالتزام بقواعد نظام العزل الصحي الذاتي بشكل صارم لمنع انتشار الفيروس.



وسجلت روسيا حتى مساء الأحد 42853 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 361 وفاة فيما تماثلت 3291 حالة للشفاء.