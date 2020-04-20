جيروزاليم بوست: جهاز إسرائيلي للكشف عن كورونا خلال أقل من دقيقة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن علماء إسرائيليين توصلوا إلى طريقة جديدة لاختبار فيروس كورونا في أقل من دقيقة، وحظيت بموافقة لجنة "هلسنكي"، إحدى اللجان الدولية المسؤولة عن تجارب الأدوية.

وتعتمد الطريقة الجديدة على جهاز طورته شركتا "نيكست جين" و"سيانتيك ميديكال" الإسرائيليتان، وهو يشبه آلة التنفس التي تستخدمها الشرطة للكشف عن نسبة الكحول الموجودة في الدم.

وعندما يتنفس المريض داخل الجهاز، يستطيع الجهاز تميز آلاف المركبات في النفس الواحد، وعزل المركبات المرتبطة بفيروس كورونا، ما يسمح بالتشخيص السريع والبسيط للفيروس.

من جانبه، قال شولام لا بيدوت، رئيس مجلس إدارة شركة نيكست جين: "يمكن إجراء الاختبار بشكل سريع وبسيط في أي مكان، في المطارات والفنادق والمواقع السياحية وحتى ملاعب كرة القدم"، مضيفا أن نجاح هذا الاختبار سيساعد على فك الحظر وعودة الاقتصاد بشكل كامل في أسرع وقت.

وتعتزم الشركة تجربة الاختبار خلال الفترة القادمة على أشخاص يعانون من الإصابة بالفيروس بمستويات مختلفة.

ووفقا للشركتين المنتجتين للفحص، فإنه سيساعد على تذليل العقبات أمام الطواقم الطبية التي تواجه صعوبة في تشخيص المصابين بالفيروس، سواء كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، في دقائق معدودة.

بدوره، قال المدير الطبي لشركة سيانتيك ميديكال، أودي كانتور إنها "تكنولوجيا ثورية تضع مجال التشخيص في المراحل المبكرة لتحديد حالات المرض المختلفة، وبالتالي المساهمة في جودة العلاج، وتقليل الأضرار الناجمة عن هذه الأمراض، وتوفير فرص عالية للشفاء".