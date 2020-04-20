العراق: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يصل إلى 1574 حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في العراق دون تسجيل أي حالة وفاة، بالإضافة إلى تماثل 34 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه بذلك يصبح المجموع الكلي للاصابات 1574، ومجموع الوفيات 82، وحالات الشفاء، 1043 حالة.

وأوضح البيان أنه تم فحص (2908) نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (59055) نموذجًا.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة أربيل تماثل 9 مصابين بفايروس "كورونا" للشفاء.

وأوضح رئيس المديرية الدكتور دلوفان محمد فاتح، أن عدد الذين تماثلوا للشفاء في أربيل وصل حتى الآن إلى 134 شخصًا.