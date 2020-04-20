الحكومة الألمانية تعرب عن صدمتها حيال حادث القتل العشوائي في كندا

أعربت الحكومة الألمانية، عن صدمتها حيال حادث القتل العشوائي الذي وقع في كندا وأوقع العديد من الضحايا.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين:" تلقت الحكومة الألمانية بقدر كبير من الفزع والصدمة، نبأ حادث القتل العشوائي هذا في ريف نوفا سكوتيا، والذي كلف الكثير من الناس حياتهم".

وأضاف زايبرت أن الحكومة تشاطر الحزن عائلات وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم " ولهم نعرب عن مواساتنا وعميق تعاطفنا".

كان شخص مسلح متنكر في زي رجل شرطة قتل 16 شخصا على الأقل في ريف نوفا سكوتيا، في إقليم أتلاتنيك كوست في كندا، وذلك في أسوأ حادث إطلاق نار يحدث في تاريخ البلاد.

وأكدت الشرطة في وقت متأخر من أمس الأحد أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم المشتبه فيه وشرطية، خلال إطلاق النار الذي استمر 12 ساعة.