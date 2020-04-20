 مقتل جندي و6 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان - بوابة الشروق
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مقتل جندي و6 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 20 أبريل 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2020 - 10:52 ص

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن القوات الباكستانية تصدت لهجوم على نقطة تفتيش عسكرية في منطقة تقع بشمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ستة مسلحين.

كما قتل جندي في الاشتباك المسلح الذي استمر لساعات، بحسب ما قاله الجيش.

وهاجم مسلحون نقطة التفتيش الليلة الماضية في شمال وزيرستان، وهي منطقة تقع بالقرب من الحدود الأفغانية وكانت قاعدة للمتشددين الإسلاميين حتى سنوات قليلة ماضية.

وينشط الإرهابيون التابعون لتنظيم القاعدة وشبكة حقاني التابعة لطالبان الأفغانية والمسلحون المحليون، في المنطقة. وقد تمكن الجيش الباكستاني من دفع المسلحين إلى خارج المناطق الحدودية في سلسلة من الهجمات التي وقعت منذ عام 2014، بينما تستمر الهجمات المفاجئة.

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