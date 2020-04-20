استطلاع رأى: 52% من الأمريكيين لا يثقون في خطابات ترامب حول كورونا

كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي، نشرت اليوم الاثنين، أن أغلب الأمريكيين يعارضون استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التعامل مع تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، مشيرين إلي أن ترامب لم يتعامل مع الوباء بشكل جاد منذ بداية الأزمة.

وأظهر الاستطلاع الذى أجرته شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، معارضة 52% من المشاركين في الاستطلاع على طريقة مكافحة ترامب للوباء العالمي، مقابل 44 % يعتقدون أن ترامب يتعامل مع الوباء بشكل صحيح.

كما كشف الاستطلاع أن 52% من المشاركين لا يثقون بشكل عام في خطابات ترامب حول مستجدات كورونا بل يثقون في المعلومات التي تقدمها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وأنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مقابل 36% يثقون في خطاب ترامب، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

ورأى 96% من عينة الاستطلاع أنهم يثقون فيما تعرضه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حول تفشي الفيروس، بينما يثق 60% من المصوتين في فاوتشي. بينما قال 66% أنهم يثقون بشكل عام فيما يقوله حكام ولاياتهم عندما يتعلق الأمر بمستجدات كورونا.

واعتبر غالبية الأمريكيين (65%) أن ترامب لم يتعامل مع تفشي كورونا بشكل جاد منذ أن تحول الفيروس إلى وباء يهدد حياة المواطنين. ورأى 45% من المشاركين في الاستطلاع أن ترامب لا يتعامل مع الوباء بشكل جاد حتى هذه اللحظة، فيما يعتقد 20% أن استراتيجية ترامب في مكافحة الوباء فعالة إلى حد ما.

كما أظهر الاستطلاع أن 57% من المشاركين في الاستطلاع قلقون من أن تتحرك الولايات بشكل سريع لفتح أقتصادها مع عدم الالتزام بأوامر البقاء في المنزل، فيما عبر 32% فقط عن قلقهم من تباطؤ بعض الولايات في إعادة فتح اقتصادها.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 13و 15 من الشهر الجاري، على عينة قدرها 900 أمريكي. وبلغ هامش الخطأ 3.3 %.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 764 ألف و265 مصابا بالفيروس، و40 ألف و565 حالة وفاة، وتحتل المرتبة الأولي عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بكورونا.