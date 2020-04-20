قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه مر منذ الصباح الباكر على الأماكن التي قد يتواجد بها المواطنون كالحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الملاهي وألعاب الأطفال؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتعامل خلال يوم شم النسيم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه توجه إلى مدينة جمصة لمتابعة الانضباط في الشواطئ الموجودة داخل المدينة كلها، مؤكدًا أن هناك التزامًا كاملًا من المواطنين بعدم التجمع.

وأشار إلى أن مدير الأمن في المحافظة أجرى نفس الجولة على كل الأماكن، متابعًا: «التواجد الشرطي مع الجهاز التنفيذي للمحافظة متواجد من أجل التأكد من تطبيق كل تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لحماية المواطنين».

وذكر محافظ الدقهلية أن أكثر من 98% من المواطنين يلتزمون الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا إن التزام المواطنين يرجع إلى جهود الجهاز التنفيذي للمحافظة ومديرية الأمن ووعي المواطنين.

ولفت إلى أن «مدبولي» أكد خلال اجتماعات المحافظين على استغلال فترة الحظر في عمليات رصف الطرق وأعمال التطهير بالكلور مع مديرية الصحة والطب البيطري، موضحًا أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه لرصف الطرق داخل المحافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن اتباع إجراءات مشددة يوم شم النسيم، بتطبيق إجراءات الحظر الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، خلال هذا اليوم.

كما أعلن عن الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ؛ لمنع التجمعات خلال شم النسيم، بالإضافة إلى إيقاف كل وسائل النقل العام بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق، وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ؛ للحد من الكثافات، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.