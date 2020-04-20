كندا تبحث عن الدافع وراء قتل مسلح 16 شخصا

يبحث المحققون، اليوم الاثنين، عن الدافع وراء قيام مسلح متنكر في زي رجل شرطة بقتل 16 شخصا على الأقل في في ريف نوفا سكوتيا، في إقليم أتلاتنيك كوست في كندا، فيما أصبح أسوأ إطلاق نار يحدث في تاريخ البلاد.

وأكدت الشرطة في وقت متأخر من أمس الأحد، أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم المشتبه فيه وشرطية ، خلال إطلاق النار الذي استمر 12 ساعة.

وقالت المفوضة بريندا لوكي، رئيسة الشرطة الملكية الكندية - قوة الشرطة الوطنية في كندا- لقناة "سي بي سي نيوز" إنها تعتقد أن المهاجم بدأ الهجوم بـ"دافع" مبدئي ثم "تحول (فيما بعد) إلى العشوائية".

وأضافت لوكي أن الحادث لا يبدو له صلة بالإرهاب، وقالت مساعدة المفوضة لي بيرجرمان، إن الشرطية المقتولة هي هيدي ستيفنسون /23 عاما/ من قوة الشرطة.

وقال كريس ليذر المسؤول بالشرطة الملكية، إن الشرطة استجابت لعدة اتصالات على رقم 911 مساء يوم السبت من منزل في منطقة بورتابيك الريفية الصغيرة الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا شمال عاصمة هاليفاكس الإقليمية.

وأوضح أنه عندما وصلت الشرطة إلى الموقع وجدوا العديد من المصابين داخل وخارج المنزل، كما أن النيران كانت مشتعلة في كثير من الهياكل.

وذكرت محطة "راديو كندا" أن مطاردة المهاجم المدعو جابريل ورتمان /51 عاما/ امتدت عبر أكثر من مئة كيلومتر.

ولقى ورتمان جتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ومن غير الواضح ما إذا كان قُتل أم انتحر.