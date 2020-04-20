محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في ضمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف صلاح محسن، لاعب الأهلي والمعار لنادي سموحة، كواليس حديث محمد صلاح، نجم ليفربول، معه بشأن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح محسن في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "لأول مرة أذكر أن صلاح أخبرني برغبة فريق ليفربول في ضمي وأنهم يتحدثون عني بشكل جيد للغاية وقد يتحدثون مع إدارة الأهلي أيضا".

وأضاف: "أخبرني صلاح بأن مسؤولي ليفربول يرغبون في الحديث مع الأهلي من أجل التفاوض معهم لإتمام انتقالي، ولكنهم يخشون رفض إدارة الأهلي".

وأكمل: "أقسم بالله لا أكذب، وهذا حدث بالفعل، لا أعرف هل كان المقصود هو الفريق الأول في ليفربول أم لا، ولكنني وقتها أخبرت صلاح بأن (يخلصني)".

وأتم مهاجم المنتخب الأولمبي في: "اللعب في الأهلي احتراف لأي لاعب في مصر، ولكن طموحي اللعب في الدوري الإنجليزي".