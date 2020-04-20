ثلاثي الأهلي يظهر مع رامز جلال في رمضان مقابل 65 ألف دولار

كشف مصدر بالنادي الأهلي ان الثلاثي علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس المرمى لاعبي الفريق شاركوا في برنامج الفنان رامز جلال الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

وأشار المصدر إلى أن التونسي معلول حصل على ٢٠ الف دولار مقابل الظهور في البرنامج وهو نفس المبلغ الذي حصل عليه كهربا ، فيما حصل محمد الشناوي على ٢٥ الف دولار.

وأوضح المصدر إلى أن التصوير تم في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية ، وقد شمل الاتفاق مع اللاعبين على الاقامة ليلة في أحد الفنادق الكبيرة بدبي إلى جانب تحمل تذاكر الطيران "الذهاب و العودة".

جدير بالذكر أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك واشرف بن شرقي وطارق حامد لاعبو الفريق شاركوا ايضا في تصوير البرنامج وحصلوا على نفس المقابل المادي الذي حصل عليه لاعبي الأهلي.