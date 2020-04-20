ضبط 1167 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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تمكنت مباحث التموين من ضبط 1167 قضية تموينية متنوعة، من بينها 13 طن سكر تمويني مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء خلال 24 ساعة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1167 قضية تموينية متنوعة أبرزها:

ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية لحجبه 9 أطنان سلع غذائية "أرز أبيض، ومكرونة" 840 عبوة "زيت طعام" بقصد رفع أسعارها، كما تم ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص لتجارة المنظفات الصناعية بنفس القسم لحيازته (7 أطنان منظفات صناعية "ديتول، كلور، حمض كبريتيك، صودا كاوية") مجهولة المصدر.

وفي القليوبية، تم ضبط مدير شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول لحيازته 13 طن سلع غذائية "مكرونة، أرز أبيض، سكر حر، مسلى" 7 آلاف عبوة سلع غذائية "زيت طعام، خل طعام" مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي القاهرة، تم ضبط مدير محل لتجارة الأسماك المملحة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 2.450 طن أسماك مملحة "فسيخ، سردين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المطرية لاستيلائه على مليون و164 ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

وفي كفر الشيخ، تم ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ لتجميعه 13 طن "سكر تمويني مدعم" بقصد بيعها في السوق السوداء.

وفي الإسكندرية، تم ضبط صاحب مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب لحجبه (1.250 طن "كحول مطهر") بقصد رفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.