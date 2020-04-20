موريتانيا تتسلم 10 أطنان من الإمدادات الطبية مقدمه من الإمارات لمواجهة كورونا

تسلم وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد، اليوم الاثنين، 10أطنان من الإمدادات الطبية مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لمساعدة موريتانيا على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد قوله إن هذه المساعدات مهمة في مجال دعم جهود البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا بما تتضمنه من أجهزة للتنفس وآليات للوقاية.

وأضاف الوزير أن الظروف التي أدت بالبلاد إلى اتخاذ الإجراءات الإحترازية مازالت قائمة وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتخفيف هذه الإجراءات سواء كانت فردية أو جماعية.

وطالب الجميع بضرورة التبليغ عن الوافدين لإخضاعهم للفحص والتأكد من سلامتهم.

بدوره، أوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا حمد غانم المهيري أن المساعدة المقدمة تأتي طبقا للنهج الذي تتبعه بلاده، فى تقديم المساعدات مع إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الضرورية، وضمان وصولها إلى كافة مستحقيها تطبيقا لمبدأ التآزر والتخفيف من محن الأشقاء.