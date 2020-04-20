تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

(د ب أ)

سجلت كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الاثنين 13 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 10 آلاف و 674 حالة.

وأعلنت مراكز مكافحة الامراض الوبائية والوقاية منها اليوم الاثنين أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في ضواحي سول، واكتشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات. وتم تأكيد 3 حالات من الاصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

ووصل عدد الوفيات إلى 236 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و114 حالة بزيادة 72 حالة من يوم أمس. وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى ألفين و324 مصابا بانخفاض 61 شخصا.

وخضع ما مجموعه 563 ألفا و 35 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 540 ألفا و380 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 11 ألفا و981 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.