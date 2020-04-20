البنك المركزي الألماني: كورونا يدفع الاقتصاد الألماني إلى ركود حاد

أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الألماني، اليوم الاثنين، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإجراءات احتوائها تدفع الاقتصاد اللماني نحو ركود حاد، وأن التعافي السريع منه غير محتمل.

وذكر البنك أنه "من الصعب تماما التنبؤ حاليا بحجم التراجع في النشاط الاقتصادي بشكل عام... بالطبع، حدة الركود ستعتمد بدرجة كبيرة على موعد مدى تخفيف القيود المفروضة لمحاربة الجائحة".

يذكر أن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة الألمانية لاحتواء الفيروس، أدت إلى توقف نشاط بعض قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين، مثل السفر والخدمات الغذائية والثقافة والترفيه ومبيعات المنسوجات ونقل الركاب منذ منتصف مارس الماضي.

وذكر البنك المركزي الألماني، أن هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من نقطة مئوية.