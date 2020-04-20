تنظيم الاتصالات: زيادة كبيرة في استهلاك الإنترنت خلال مارس وأبريل

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت خلال شهري مارس وأبريل.

وأوضح الجهاز ـ في تقرير له اليوم الاثنين ـ أن ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت جاء في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد.

وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت وتطبيقاته إلى التحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل.

وأظهرت مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر أبريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15 في المائة، وزيادة في المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 3 في المائة.

وكشف عن زيادة في استهلاك الإنترنت المنزلي بنسبة 87 في المائة، وزيادة في استهلاك الإنترنت للمحمول بنسبة 18 في المائة خلال فترة المقارنة السابقة.

وتضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى ١٥ ساعة يوميا من الساعة ١٢ ظهراً وحتى ٣ صباحا خلال الأسبوع الثاني من أبريل مقارنة بعدد ٧ ساعات فقط خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس.

وتمثلت زيادة استهلاك الإنترنت في زيادة نسبة تصفح مواقع الإنترنت (Web Browsing) بنسبة 131 في المائة، كما جاءت الزيادة الكبيرة في استخدام تطبيقات الإنترنت ونسب الزيادة في استخداماتها وأهمها "تيك توك"، بنسبة زيادة في الاستخدام 194 في المائة، الألعاب بنسبة زيادة 96 في المائة، "نتفلكس" بنسبة زيادة 69 في المائة، "يوتيوب" بنسبة زيادة استخدام 41 في المائة، "شاهد" بنسبة زيادة في الاستخدام 40 في المائة.

كما زادت نسبة استخدام تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 151 في المائة، و"انستجرام" بزيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 59 في المائة ، "واتس اب" بنسبة 34 في المائة.

وزادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 4ر376 في المائة في الأسبوع الثاني من شهر أبريل مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر مارس.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربع مقدمي خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومي واستيعاب أي زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عددا من المبادرات لدعم منظومة التعلم عن بعد وذلك بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الأربع مقدمي خدمات الاتصالات بمصر وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث تمت إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات، وذلك بالإضافة إلى تقديم عروض تحفيزية للمواطنين من خلال منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.