غانا تنهي إجراءات الإغلاق في العاصمة ومدينة كوماسي جزئيا

أنهت غانا جزئيا -اليوم الاثنين- إجراءات إغلاق استمرت ثلاثة أسابيع في العاصمة أكرا ومدينة كوماسي، ثاني أكبر مدنها، وذلك بعد أن غيرت سلطات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا استراتيجيتها الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، من المقرر أن تظل التجمعات العامة والدينية محظورة كما ستظل حدود البلاد مغلقة، لكن الكثيرين بدأوا في العودة إلى العمل وأصبح بإمكانهم مغادرة منازلهم طالما أنهم يرتدون أقنعة واقية ويحافظون على تدابير التباعد الاجتماعي.

وقال رئيس البلاد نانا أكوفو أدو في خطاب متلفز مساء الأحد "رفع هذه القيود لا يعني أننا نترك الحذر"، مضيفا أن السلطات ستعيد فرض الإغلاق على مواقع محددة عندما يحدث تفشي بها.

ولا تزال حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تواصل ارتفاعها في غانا، وبلغت حتى الآن 1042 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 9 حالات، لكن السلطات تشعر بأن تزايد قدرتها على إجراء الاختبارات تعني أنها يمكن أن تتبع استراتيجية مختلفة.

ويعتقد المسؤولون في البلاد أن التتبع القوي للأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى سيمكنهم من تحمل آثار تخفيف إجراءات الإغلاق من أجل مساعدة الفئات الأكثر ضعفا من الناحية الاقتصادية.

وأجرت غانا حتى الآن 68 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وهو ثاني أعلى معدل لإجراء الاختبارات في أفريقيا.