العليا النرويجية توافق على نظر قضية منظمات البيئة لوقف تراخيص التنقيب في بحر بارنتس

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رحبت منظمات حماية البيئة بما في ذلك "جرينبيس"، اليوم الاثنين، بقرار أصدرته المحكمة العليا النرويجية بنظر قضيتهم المطالبة، بمنع تراخيص التنقيب الجديدة في بحر بارنتس قبالة ساحل شمال النرويج.

وقال فرود بليم، رئيس جرينبيس النرويج، إن المنظمات تتطلع لمراجعة "شاملة".

رفضت محكمتان أخريان أدنى درجة بالفعل مطالبهم، وفعلت محكمة استئناف بورجارتنج نفس الشيئ في يناير الماضي في حكم صدر بالإجماع.

وأضاف بليم: "نعتقد أنه يجب مساءلة الدولة النرويجية، ولا بد من الحكم بعدم قانونية تراخيص التنقيب".

وقال المدعون بما في ذلك منظمة "نيتشر آند يوث" إن التراخيص تنتهك بندا في الدستور النرويجي يكفل الحق في بيئة صحية وصالحة .

ولم يتم تحديد موعدا لجلسة المحكمة العليا.