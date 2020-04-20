سويسرا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى نحو 28 ألفا

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الإثنين، تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية التفشي إلى 27 ألفا و944 حالة.

وقال المكتب الفيدرالي للصحة العامة- في بيان- إن إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في سويسرا ارتفع بمقدار 204 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 27 ألفا و944 حالة، فيما وصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1142 حالة، حسب ما نقلت صحيفة "تاجبلات" السويسرية عبر موقعها الإلكتروني.

ورغم أن العدد الجديد يمثل تباطؤا في وتيرة انتشار الفيروس، أكد المكتب الفدرالي أن عدد الحالات الجديدة قد يكون أقل من الحقيقي خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، وهو أمر متعارف عليه في الدول الأوروبية، حيث يتأجل تسجيل العديد من الحالات التي اكتُشفت إصابتها أيام الأحد ليوم آخر، ليتم إدارجها ضمن تعداد يوم الثلاثاء، والذي غالبا ما يتضمن عدد حالات أعلى من أيام الأسبوع الأخرى.