الصحة الكويتية: ايداع 146 مواطنا الحجر المؤسسي و2933 المنزلي خلال اليوم الأول للإجلاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اخضاع 146 مواطنا ومواطنة من بين العائدين على متن رحلات إجلاء المواطنين من الخارج في يومها الأول أمس الأحد، الحجر المؤسسي الإلزامي، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية المشرف العام على مراكز الفحص الطبي في مطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري – في بيان رسمي - إن 54 مواطنا من بين المحالين، لديهم أعراض بسيطة، مضيفا أن 2933 مواطنا ومواطنة من ضمن القادمين عبر

الرحلات ال27، أحيلوا إلى الحجر المنزلي.

وأضاف أنه تم إحالة 6 حالات إلى مستشفى الشيخ جابر الأحمد، للاشتباه بأعراض المرض، و4 حالات أخرى (مرافق) لعدد من المستشفيات لأسباب أخرى، (علاج بالخارج وتشوهات قلبية وغسيل كلوي).