ضبط 250 أسطوانة بوتاجاز ولحوم وأسماك مملحة منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين، بشأن نتائج الحملة التموينية المكبرة التى نفذتها المديرية ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة أثناء عطلة شم النسيم، للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المحلات بالقرارات والقوانين المنظمة لعملهم خلال فترة أعياد الربيع.

وشنت مديرية التموين، برئاسة المهندس وصفي عبد الله، بحملة تموينية بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري، والتي أسفرت عن ضبط 610 زجاجات مياه غازية منتهية الصلاحية و60 كجم زيت طعام منتهي الصلاحية، 65 كجم أسماك مملحة منتهية الصلاحية، و20 كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، و20 كيس حلويات منتهية الصلاحية، و250 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم تصرف من أحد المستودعات، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم الإعلان عن المخازن، وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.