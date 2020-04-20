العراق يقلص استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من إيران بنسبة 75%

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أفاد متحدث عراقي، بأن وزارة الكهرباء العراقية خفضت استيراد الطاقة الكهربائية والغاز المشغل للمحطات الكهربائية من إيران بنسبة 75%، وذلك بعد تحقيق اكتفاء ذاتي واسع من إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، نشرته اليوم الاثنين، إن: "كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد حاليا تغطي الحاجة المحلية بواقع تجهيز مستمر، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدل 20 ساعة يوميا".

وأضاف أن "ارتفاع التجهيز يعود إلى انخفاض الأحمال وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة، إضافة إلى اعتدال درجات الحرارة".

وذكر أن "حجم الإنتاج العراقي الحالي يقدر بـ13400 ميجاوات، ووفق هذه المعطيات عمدت وزارة الكهرباء إلى خفض حجم الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني عبر خطوط النقل وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد".

وبحسب المتحدث العراقي فإن الجانب الإيراني كان يوفر ما يقارب 4500 ميجاوات من الطاقة للعراق من خلال ما يستورد من كهرباء تصل طاقتها إلى 1200 ميجاوات وغاز يسهم بتشغيل محطات كهربائية ترفد المنظومة الكهربائية بما يقارب 3300 ميجاوات.