 أدنى حصيلة يومية منذ 10 مارس.. تراجع الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا إلى 2256 - بوابة الشروق
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أدنى حصيلة يومية منذ 10 مارس.. تراجع الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا إلى 2256


نشر فى : الإثنين 20 أبريل 2020 - 8:54 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2020 - 8:54 م

سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، 2256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية لعدد المصابين منذ أكثر من 5 أسابيع.

وارتفع العدد الإجمالي للعدوى بنسبة منخفضة غير مسبوقة بلغت 1.3% إلى 181288، وفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية.

كما أعلنت الوكالة عن 454 حالة وفاة جديدة بكوفيد-1، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24114.

وهذه هي ثاني أقل حصيلة وفيات يومية منذ 19 مارس.

وفي تطور إيجابي آخر، انخفض عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا المستجد- باستثناء حالات الوفاة والتعافي- لأول مرة، بمقدار 20 حالة، إلى 108237.

وارتفع عدد حالات الشفاء من المرض اليوم الاثنين بمقدار 1822، إلى 48877، وانخفض عدد المرضى في الرعاية المركزة إلى 2573، وهو أدنى مستوى في شهر.


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