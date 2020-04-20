مدير الصحة العالمية: 600 مستشفى حول العالم جاهزة لتجارب علاج كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدناهوم، إن المنظمة مستمرة في جهود البحوث والتطوير بالنسبة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «أدناهوم» خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 100 دولة انضمت لاختبارات التضامن؛ لتقديم علاج لفيروس «كوفيد - 19»، لافتًا إلى اختيار 1200 مريض عشوائيًا من أول خمس دول.

وتوقع استعداد أكثر من 600 مستشفى حول العالم؛ للبدء في إدخال المرضى في هذه التجارب، ذاكرًا أنه كلما دخلت أعداد أكبير كلما حصلت المنظمة على نتائج أفضل.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 165 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليوني إصابة.