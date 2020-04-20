الكويت: تعديل مواعيد حظر التجول في رمضان لتبدأ من الـ4 مساء حتى الـ8 صباحا

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الكويتي طارق المزرم، تعديل موعد حظر التجول الجزئي، اعتبارا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، ليبدأ من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وقال المزرم - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - إنه تقرر أيضا السماح بخدمة التوصيل للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحا.

وأضاف أن مجلس الوزراء الكويتي، اعتمد أيضا قرارا بتمديد تعطيل العمل بجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية احترازيا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك اعتبارا من يوم 26 أبريل الجاري، وحتى يوم 28 مايو المقبل، واعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف العمل الرسمي يوم 31 مايو المقبل.

وأوضح المزرم أنه تقرر أيضا تكليف كل من وزارتي الداخلية والإعلام، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كل فيما يخصه، تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلى أو حظر التجول الجزئي، ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام، الصحف اليومية، ووسائل التواصل الاجتماعي.