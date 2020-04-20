 قتلى وجرحى في انفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق شمالي الأردن - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى في انفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق شمالي الأردن

هدى أمين
نشر فى : الإثنين 20 أبريل 2020 - 2:43 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2020 - 2:43 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق شمالي الأردن، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.


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