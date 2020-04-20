أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق شمالي الأردن، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.