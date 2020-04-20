 البحرين: إقامة صلاة العشاء والتراويح في رمضان بجامع الفاتح بضوابط - بوابة الشروق
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البحرين: إقامة صلاة العشاء والتراويح في رمضان بجامع الفاتح بضوابط

د ب أ
نشر فى : الإثنين 20 أبريل 2020 - 4:46 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2020 - 4:46 م

قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين فتح جامع الفاتح لصلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان المبارك "إظهارا لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

وقالت وكالة أنباء البحرين "بنا"، التي أوردت النبأ اليوم الاثنين إن هذا سيتم بنفس الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جلسته الاعتيادية أمس، لفتح جامع الفاتح بمملكة البحرين لصلاة الجمعة، حيث ستتم بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين، من أجل نقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة السامعين.

وسيتم هذا بضوابط من بينها استخدام الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الجسدي لأكثر من مترين، على أن يكون فتح الجامع تحت رقابة الجهات الصحية المختصة.

وكانت إدارة الأوقاف السنية في البحرين قررت في مارس الماضي، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها وحتى إشعار آخر.

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