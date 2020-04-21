فرنسا: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 20 ألفا

سجلت فرنسا 547 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد 20 ألفا، بينما تواصل التراجع البطيء لعدد المرضى في أقسام العناية المركزة.

وقال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 2.8% لتصل إلى 20265 حالة مقابل زيادة بنسبة 2% عن أمس الأحد.

وأضاف مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا أن "هذه الليلة، تجاوز بلدنا عتبة رمزية ومؤلمة بشكل خاص"، وتابع "وفيات كوفيد-19 تتخطى بأشواط كل جائحات الإنفلونزا، حتى تلك الأكثر فتكا".