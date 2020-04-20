دول آبيك تواجه ركودا اقتصاديا حادا بسبب كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه دول منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" وعددها 21 دولة منها الصين واليابان والولايات المتحدة خسائر اقتصادية تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.1 تريليون دولار خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الأمانة العامة للمنتدى الموجود مقرها في سنغافورة في تقرير نشر اليوم الاثنين، إن اقتصادات المنطقة ستنكمش بمعدل 7ر2% خلال العام الحالي بسبب الجائحة.

في الوقت نفسه فإن الخسائر الاقتصادية للجائحة في هذه الدول تتجاوز إجمالي الناتج المحلي لكل من كندا وكوريا الجنوبية وهما رابع وخامس أكبر اقتصادات أبيك، بحسب ترتيب صندوق النقد الدولي.

وتمثل دول أبيك حوالي 40% من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وعددهم حوالي 4ر2 مليون حالة.

وبحسب التقرير فإن الركود المتوقع لدول آسيا والمحيط الهادئ "هو أكبر تراجع لدول المنطقة منذ انخفاض معدل نموها إلى نحو صفر في المئة عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية"، مضيفا أن الخسائر تترافق مع فقدان حوالي 23 مليون شخص لوظائفهم في دول المنطقة خلال العام الحالي.