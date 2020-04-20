استئناف عمل مجلس العموم الكندي للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع وسط جائحة كورونا

أعيد افتتاح مجلس العموم الكندي اليوم الاثنين لأول مرة منذ خمسة أسابيع وسط جائحة فيروس "كوفيد-19" غير المسبوقة من أجل مناقشة خطة حول الكيفية التي سيتم بها المضي قدما في البلاد.

وبينما أعلن الحزب الليبرالي الحاكم أمس الأحد أن لديهم اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية لعقد جلسة بحضور 32 نائبا فقط كل يوم أربعاء ابتداء من هذا الأسبوع ، مع إضافة ما يصل إلى جلستين افتراضيتين للنواب لطرح أسئلة على الحكومة، عارض المحافظون تلك الخطة.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو للصحفيين إنه سيكون "من غير المسؤول" استئناف الجلسات البرلمانية في وقت يحث فيه خبراء الصحة الكنديين على تقييد حركتهم والعمل من المنزل قدر الإمكان لإبطاء انتشار الفيروس.

لكن زعيم المحافظين أندرو شير أدان الاتفاق صباح الاثنين، قائلاً إن البرلمان بحاجة إلى الانعقاد بشكل متكرر من أجل محاسبة الليبراليين عن الإجراءات الشاملة وخطط التحفيز الاقتصادي الهائلة التي يتم طرحها خلال الوباء.