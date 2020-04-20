رجائي: أنتجنا فيلم حديقة الحيوان لتشجيع المواطنين على البقاء بالمنزل

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن إنتاج فيلم وثائقي عن حديقة الحيوان بالجيزة جاء لمنح الفرصة للجمهور للاستمتاع بالحديقة من المنازل في شم النسيم، كبديل عن عدم الذهاب إليها كما هو معتاد في هذا التوقيت من العام.

وأضاف «رجائي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، صباح اليوم الاثنين، أن الفيلم الوثائقي تم إنتاجه بشكل جيد، والتركيز فيه على أهم الحيوانات داخل الحديقة، مشيرًا إلى أن عرضه كان فرصة لعشاق الحديقة والأطفال ليشاهدوا ما تحتويه من آثار، على حد تعبيره.

وتابع أن حديقة الطفل لها دور تعليمي، في تعليم الطفل كيفية التعامل مع الحيوان، والرفق به، لافتًا إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تُعقم على مدار الأسبوع، في هذه الفترات.

كانت وزارة الدولة لشئون الإعلام، قد أنتجت فيلمًا وثائقيًا عن حديقة الحيوان بالجيزة، يتم عرضه على المنصات والصفحة الرسمية للوزارة وذلك بمناسبة شم النسيم.