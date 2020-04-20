وزارة الدفاع الألمانية: لم نتعهد لأمريكا بشراء مقاتلات إف-18

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الاثنين بأن وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور لم تتعهد لنظيرها الأمريكي مارك إسبر بشراء مقاتلات أمريكية.

وقال المتحدث إن المحادثات حول الإحلال الضروري لطائرات جديدة محل طائرات تورنادو المتقادمة التابعة لسلاح الجو الألماني، تجري منذ أسابيع وتخدم الإعداد للقرار.

ومن المنتظر أن تمثل كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أمام لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني بعد غد الأربعاء.

وذكر المتحدث أن كرامب-كارنباور أخطرت إسبر بأنها "تنتوي اقتراح حل يعتمد على حصة بأقل ظمن الثلث من المنتجات الأمريكية"، وأوضح أن هذا الأمر لا يتعلق بقرار" إذ أن عليها العمل على أن تقدم الوزارة حلا فنيا".

وتتضمن خطط وزارة الدفاع إحلال ما يصل إلى 93 طائرة طراز يوروفايتر و45 طائرة إف-18 محل أسطول طائرات تورنادو المتقادمة وذلك اعتبارا من 2025.

ومن المنتظر شراء المقاتلات الأمريكية ليستخدمها الجيش الألماني في القتال الجوي الإلكتروني و خطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمعروفة باسم "المشاركة النووية" للردع النووي.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية كتبت أمس أن كرامب-كارنباور أرسلت بريدا إلكترونيا إلى إسبر يوم الخميس الماضي، قالت فيه إن الجيش الألماني ينتوي طلب 30 مقاتلة إف-18 طراز "سوبر هورنت"، و15 مقاتلة طراز "جرولر"