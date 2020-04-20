مئات المتظاهرين في كولورادو ينتهكون إرشادات التباعد الاجتماعي



تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول في مدينة دنفر الأمريكية يوم الأحد للاحتجاج على أمر حاكم ولاية كولورادو بالبقاء في المنزل، متجاهلين إرشادات التباعد الإجتماعي.



وطالب المتظاهرون حاكم الولاية جاريد بولس بإعادة فتح اقتصاد الولاية بحجة أن إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا تسبب الكثير من الضرر لسبل عيش السكان.



وبحسب موقع "دنفرايت" الإخباري المحلي، رفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "البطالة تحصد الأرواح أيضًا" و "أفضل أن اتعرض لخطر فيروس كورونا بدلاً من الاشتراكية".



ونظمت مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.