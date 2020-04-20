محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ وطرق غرب المدينة

تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم /الإثنين/ شواطئ وطرق غرب المدينة، لرصد ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخدتها الحكومة خلال احتفالات أعياد شم النسيم، والتي تمثلت في إغلاق كافة الطرق المؤدية للكورنيش وإيقاف المواصلات العامة لمنع تحركات وتجمعات المواطنين حفاظا على صحتهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بمنطقة وشواطئ الماكس والدخيلة والبيطاش والهانوفيل، وانتهاء بشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر بالعجمي، للتأكد من خلوها من المواطنين وتجمعاتهم، مؤكدا أن الإسكندرية لم يتم رصد أية مخالفات بها للقرارات الحكومية اليوم، وأن المسئولين مستمرين في جولاتهم على مدار اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء بجميع نطاق المحافظة، لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي تصب في صالح المواطن والحفاظ على صحته من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو مخالفات وحلها فورا.