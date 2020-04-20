تأجيل الاحتفالية الكبيرة لذكرى تحرير معسكرات نازية بألمانيا بسبب كورونا

تسببت جائحة كورونا الراهنة في تأجيل الاحتفالية الكبيرة التي كان مزمعا إقامتها في ألمانيا في أبريل الجاري للاحتفال بمرور 75 عاما على تحرير معسكر برجن بلزن شمال ألمانيا.



ومن المقرر إقامة الاحتفالية الكبيرة في العام المقبل.



وشارك شتيفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى (حيث تقع مدينة برجن بلزن) في حفل تذكاري صغير بهذه المناسبة بحضور ساسة من الولاية وميشائيل فورست، رئيس الرابطة المحلية للطائفة اليهودية في سكسونيا السفلى.



وطالب فايل بتصرف حازم ضد معاداة السامية والعنصرية والقمع، وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي إن "بلزن برجن كانت وستظل جرحا مفتوحا للتاريخ".



وأضاف فايل:" نتذكر الضحايا بحزن عميق وبخجل عميق".



كان جنود بريطانيون قد حرروا معسكر برجن بلزن في الخامس عشر من أبريل عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية، وعثر الجنود في المعسكر على نحو 10000 قتيل، وجابت الصور المرعبة التي تم التقاطها من المعسكر جميع أنحاء العالم.



وكان قد تم ترحيل نحو 200 ألف شخص إلى معسكر برجن بلزن، ولقي هناك أكثر من 70 ألف أسير حرب وسجين مصرعهم، بينهم الفتاة انا فرانك (15 عاما) والتي اشتهرت عالميا من خلال مذكراتها اليومية.