مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار شرقي كندا

أعلنت الشرطة الوطنية الكندية يوم الأحد أن "ما يزيد عن 10 أشخاص" قتلوا في إطلاق نار استمر 12 ساعة في نوفا سكوتيا، من بينهم شرطية والمسلح المشتبه به.



وذكر مسؤولون في الشرطة الملكية الكندية في إقليم أتلانتيك كوست إن التحقيق مستمر وأن عدد الضحايا قابل للزيادة.



وقال كريس ليذر قائد الشرطة الملكية: "ليس لدينا حصيلة نهائية، من المؤكد أنه سيكون أكثر من عشرة قتلى".



وتابع ليذر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الشرطة لم تبدأ حتى الأن في التعامل مع مسرح الجريمة، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء إطلاق النار في عدة مواقع في أنحاء المقاطعة.



وكان مسؤولون من الشرطة الملكية الكندية الراكبة في إقليم أتلانتيك كوست، قد حددوا في وقت سابق من يوم الأحد هوية المشتبه به، ويدعى جابريل ورتمان.



وقدم رئيس الوزراء جاستن ترودو تعازيه خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا اليوم الأحد.



وقال ترودو "مشاعري القلبية مع كل المتضررين من هذا الموقف الرهيب. أود أن أشكر الشرطة على عملهم الشاق وكذلك المواطنين على تعاونهم مع السلطات".