سبيرانزا: المعركة مع الفيروس لم تنته بعد.. والتوصل إلى لقاح سيخرجنا من الوضع الراهن



أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن المستشفيات المختلطة تضاعف حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) في البلاد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التوصل إلى لقاح للفيروس.

وشدد سبيرانزا، في تصريحات للراديو الإيطالي (راديو كابيتالي)، على ضرورة تعزيز شبكة المساعدة الإقليمية في إيطاليا، مضيفا: "يجب تخصيص مستشفيات لفيروس كورونا.. المستشفيات المختلطة تضاعف العدوى".

وفيما يتعلق بإعادة افتتاح البلاد بعد فيروس كورونا، أشار وزير الصحة الإيطالي إلى أن المشكلة "ليست في التاريخ، بل كيفية تجهيز أنفسنا للتعافي".

وحول قواعد السلامة في أماكن العمل، قال سبيرانزا: "يجب على جميع الشركات الإمتثال للقواعد والمسافة وفقًا لارشادات منظمة الصحة العالمية على الأقل متر واحد. يجب أن يكون البروتوكول موحداً في كل إيطاليا"، مشيراً إلى أن الاكتشاف الحقيقي الذي سيخرج إيطاليا من هذا الوضع هو اللقاح.

وتابع سبيرانزا: "إيطاليا كانت الدولة الأولى التي دفعت ثمناً باهظاً، ولكن علينا الحذر من الاعتقاد بأن الخطر قد انتهى، لأننا سنخاطر بإحباط التضحيات الهائلة التي قدمها الإيطاليون، التضحيات التي أنقذت الآلاف من الأرواح"، مشدداً على أن المعركة مع الفيروس "لم تنته بعد".

وأمس، قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن وفيات فيروس كورونا في البلاد زادت 433 حالة وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق. وكان عدد الوفيات السبت 482 نزولا من 575 يوم الجمعة.

ويشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء في 21 فبراير إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.

من جهته، قال أسقف إيطالي إن فيروس كورونا يؤدي الى تمزيق الكنيسة، مطالبا أوروبا بالكف عن أنانيتها.

وندد رئيس أساقفة أجريجنتو الكاردينال فرانشيسكو مونتينيجرو، في مقابلة مع صحيفة "إيل فاتو كووتيديانو" الإيطالية، اليوم، بسلوك "الاتحاد الأوروبي، الذي سار دائما متبعاً بوصلة المحاسبة الصارمة، وليس الرخاء الاجتماعي، لم يذلل المسافات بين الشمال والجنوب، وأخشى أن يصبح مختصر اسم الاتحاد الأوروبي يعني (اتحاد الأنانية)، ليفقد فائدته ودوره التاريخي".