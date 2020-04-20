زيادة العجز المقدر في ميزانية التشيك للعام الحالي إلى 300 مليار كورون

أعلنت وزارة المالية التشيكية، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة على تعديل قانون الموازنة لزيادة العجز في ميزانية العام الحالي ليصل إلى مستوى قياسي قدره 300 مليار كورون (88ر11 مليار دولار).

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن أحدث التوقعات الاقتصادية لوزارة المالية افترضت تأثيرات لجائحة فيروس كورونا أسوأ من التوقعات الأولية، مما أدى إلى خفض الإيرادات المتوقعة للضرائب وزيادة في الإنفاق لتخفيف تداعيات هذه الجائحة.

يذكر أن تعديل الميزانية يحتاج إلى موافقة البرلمان ويرفع قيمة العجز من 200 مليار كورون في القانون الأساسي لها والذي تمت الموافقة عليها في مارس الماضي إلى 300 مليار كورون حاليا.