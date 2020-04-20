سنغافورة تسجل قفزة في عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الاثنين، تسجيل 1426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد.

وبناء على البيانات الأولية، ترفع الزيادة الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في سنغافورة إلى 8014 مصابا، ما يعني أن الدولة المدينة سجلت أكبر عدد من الإصابات بين دول جنوب شرق آسيا.

وسجلت إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 270 مليون نسمة، 6760 حالة إصابة بكورونا حتى مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، فيما سجلت الفلبين التي يقطنها 100 مليون نسمة 6459 إصابة بالفيروس حتى بعد ظهر اليوم.

وتعكس الأرقام على الأرجح إجراء فحوص أقل للكشف عن الفيروس مقارنة بسنغافورة، وهي أغنى دولة في المنطقة.

وعلى عكس سنغافورة، سجلت ماليزيا اليوم الاثنين 36 حالة إصابة جديدة بكورونا، وهي أقل زيادة يومية منذ 14 مارس، كما سجلت وزارة الصحة الماليزية 98 حالة تعافي من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 60% من إجمالي 5425 حالة إصابة في البلاد.

وأكدت سنغافورة 11 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا، وهو عدد أقل بكثير من الوفيات في إندونيسيا والفلبين، حيث توفي 590 و428 شخصا بهما على الترتيب، فيما سجلت ماليزيا 89 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن معظم الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها في سنغافورة اليوم الاثنين "هي من العمال الذين يحملون تصاريح عمل والمقيمين في مهاجع العمال الأجانب".

وفي محاولة لفصل العمال الأصحاء عن المصابين، بدأت الحكومة حملة "صارمة" من الفحوص في المهاجع.

ويقيم نحو 200 ألف شخص، معظمهم من الشباب الذكور من عمال البناء من أنحاء آسيا في غرف، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 20 شخصا فى الغرفة الواحدة.