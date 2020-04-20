تراجع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 21 عاما

(د ب أ)

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الاثنين بأكثر من 20% دون 15 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاما على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول أوبك + - تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" ودول من خارجها - لخفض الانتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو.

وفي غضون ذلك، خسر مؤشر نيكي القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما 84ر181 نقطة أو ما يعادل 91ر0% ليصل إلى 42ر19715 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 72ر6 نقطة، أو47ر0%، ليصل إلى 82ر1435 نقطة.

وكان مؤشر نيكي قد ارتفع يوم الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 15ر3% .

وزاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 11ر5 نقطة أو 27ر0% إلى 64ر1919 نقطة فيما أضاف مؤشر هانج سنج في هونج كونج 37ر0% ، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 23ر0%.

وتراجع مؤشر "ايه إس إكس" الأسترالي بنسبة 87ر0% .