إزالة 117 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كل أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس الأحد في إزالة 117 حالة، منها 31 حالة تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 4115 مترا مربعا، و54 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 5774 مترا مربعا، و26 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 3257 مترا مربعا، و6 حالات تعد بالزراعة على أملاك دولة على مساحة 158 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمبان خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الأحد 755 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2463 فدانا و4 قراريط و17 سهما، و832 حالة إزالات مباني بمساحة 92426 مترا مربعا.

كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمبان على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.