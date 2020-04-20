قوات الدعم السريع السودانية تؤكد تماسك المنظومة العسكرية

أكدت قوات الدعم السريع السودانية، وحدة وتماسك المنظومة العسكرية، مشددة على أنها على قلب رجل واحد وفي خندق واحد، دفاعا عن الوطن والمواطن بمسؤولية وتجرد.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن قوات الدعم السريع ظلت منذ تكوينها تبذل كل جهدها من أجل وحدة و سلامة واستقرار السودان، وتعمل في تجانس وانسجام وتنسيق تام مع كافة القوات النظامية، لتحقيق أهداف الوطن العليا.

واستنكر ظهور "أصوات نشاز لبعض المغرضين أعداء الوطن"، تبث الشائعات والأكاذيب التي تروج لوجود خلافات بين مكونات المنظومة العسكرية، لنسف وحدتها وتماسكها.

وقال جمعة: "شككت هذه الأصوات في قدرة القوات النظامية، وطعنت في حيادية وولاء مكونها البشري للمؤسسات العسكرية وحكومة الفترة الانتقالية، في مسلك شائن وغريب تكذبه الوقائع والحقائق على الأرض".

وشدد على المضي قدما في حماية ثورة ديسمبر، حتى تحقق مبتغاها في الحرية والسلام والعدالة، موضحا أن الاستهداف والتآمر لن يزيد مكونات المنظومة العسكرية، إلا تماسكا وقوة.

ودعا الشعب السوداني وكل القادة والضباط إلى عدم الالتفات لتلك الأصوات الضالة، متوعدا بملاحقتها عبر القانون، لاسيما وأن استهداف المنظومة العسكرية هو استهداف لأمن وسلامة واستقرار السودان.

ا ع / إ س