عضوان بالشيوخ الأمريكي يقترحان نصف تريليون دولار لدعم الولايات والمحليات

اقترح سيناتور جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تأسيس صندوق بقيمة 500 مليار دولار لصالح الحكومات المحلية والولايات، في إطار حزمة الإنقاذ الشاملة التالية من الكونجرس، لمساعدة أجزاء من البلاد تترنح جراء جائحة فيروس كورونا.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد أنه بينما يتفاوض قادة ديمقراطيون وإدارة الرئيس دونالد ترامب على ضخ مؤقت لمساعدات للشركات الصغيرة، يتطلع السيناتور الديمقراطي بوب ميينديز عن ولاية نيوجيرسي، وزميله الجمهوري السيناتور بيل كاسيدي عن ولاية لويزيانا، إلى ماهو أبعد من ذلك.



ويريد الرجلان تأسيس صندوق بقيمة نصف تريليون دولار لمساعدة الولايات الأكثر تضررا جراء جائحة كوفيد-19. وسيتم تقسيم الأموال إلى ثلاث شرائح وتوزيعها وفقا لأشكال تعكس التعداد السكاني، ومعدلات الإصابة، وخسائر العائدات.



ويناشد حكام ولايات وعمداء مدن في أنحاء الولايات المتحدة الحكومة الاتحادية لتقديم مساعدات إضافية، في ظل تراجع العائدات الضريبية وزيادة الطلب بشكل كبير على الموارد، بينما دخل أكثر من 22 مليون شخص في خانة العاطلين عن العمل، وتوقفت الأعمال أو قصلت عملياتها بشكل بالغ. وفي الوقت نفسه، تتعرض البنية التحتية للمجال الصحي لضغوط وتعمل بأقصى من طاقتها في الكثير من المناطق.



وقال مينينديز في بيان إن "جائحة كوفيد-19 قد لا تعرف حدود ولاية، لكنها بالتأكيد تضر بعض الولايات والمناطق بشكل أشد عن الأخرى".



وأضاف أن "البيت تشتعل به النيران، ويجب أن نسلط المياه على البؤر المشتعلة، لأنه إذا لم نخمد ألسنة اللهب، ستنشب في كامل المبنى".