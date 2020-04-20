الإيسيسكو ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا تنظمان اجتماعا حول استدامة الثقافة في ظل كورونا

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، الخميس المقبل إجتماعا عن بُعد، لمناقشة دور المدن والمنتخبين في استدامة الثقافة خلال أزمة (كوفيد-19)، بمشاركة مجموعة من المنتخبين المحليين لتبادل التجارب الناجحة واستشراف الخطط والاستراتيجيات.

وذكر بيان لمنظمة الايسيسيكو ان الاجتماع يأتي ضمن أنشطة مبادرة "الثقافة عن بُعد"، التي أطلقتها المنظمة، ضمن "بيت الإيسيسكو الرقمي"، بهدف استدامة الحق في الثقافة للجميع، في ظل الحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الإيسيسكو فى بيانها أنه مع عدم إمكانية تنفيذ الأنشطة الثقافية، فإن الاجتماع يهدف إلى إشراك جهات الاختصاص في المجال الثقافي من مسؤولين حكوميين ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني، لإنجاح المبادرة، التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقق أهدافها.

ويستهدف الاجتماع مشاركة المتعاملين على المستوى المحلي في الدول المعنية، والعاملون في القطاعات والمؤسسات الثقافية، والخبراء والمتخصصون والأطر العاملة في مجال حماية التراث، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الثقافة والتراث.

ويتناول الاجتماع عددا من المحاور، هى : أهم التحديات الثقافية التي تواجهها المدن خلال جائحة كورونا. و الاستفادة من المؤسسات الثقافية الحاضنة في نشر الثقافة عن بعد على المستوى المحلي والاستفادة من المواقع التراثية، وتثمينها خلال الأزمة.