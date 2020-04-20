خلو حدائق الإسماعيلية من المواطنين وإلغاء احتفالات شم النسيم

خلت متنزهات وحدائق الإسماعيلية من المواطنين في شم النسيم بعد قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ والحدائق والطرق بين المحافظات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما خلت الشوارع من المارة وأغلقت المحال التجارية أبوابها ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لتطبيق قرار رئيس الوزراء ومتابعة الحدائق والأندية والشواطئ.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في الشوارع لرصد أية تجمعات وفضها على الفور، بجانب إخماد حرائق دمية "الليمبى"، التي تشتهر بها في احتفالات شم النسيم، ومتابعة إلغاء الحفلات التي كانت تقام كل عام.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المخالفين لقرار الحظر والمتسببين في إشعال الحرائق بشوارع المدينة.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء التي تطبق لصالح المواطنين، وحفاظا على سلامتهم.

وأضاف "بشارة"، أن هناك تنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، لمتابعة الشواطئ والمرور على المحلات التجارية، وغلق منافذ المحافظة وطرق البلاجات، ونمرة 6 والكورنيش، منعًا لتجمعات المواطنين.