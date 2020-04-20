بايرن يمدد عقد ألفونسو ديفيس حتى 2025

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي، عن تمديد عقد لاعبه الكندي الشاب ألفونسو ديفيس حتى عام 2025.

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب وقع على تمديد عقده حتى 2025، أي جدد تعاقده مع البافاري موسمين إضافيين على العقد الأصلي.

وقال ديفيس صاحب الـ19 في تصريحات للموقع الرسمي للبافاري عقب تمديد عقده: «أنا سعيد للغاية، بايرن هو أحد أفضل الأندية في العالم وكان حلما بالنسبة لي أن أتمكن من اللعب هنا».

وأضاف: «شعرت بالراحة منذ اليوم الأول، وأريد الحصول على أكبر عدد ممكن من الألقاب مع هذا النادي، عقلية النادي دائمًا هي الفوز بكل شيء».

جدير بالذكر أن اللاعب الكندي الشاب انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ عام 2018 قادما من فانكوفر وايتكابس الكندي.