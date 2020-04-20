الشركات الدنماركية تطلب المساعدة في دفع أجور 150 ألف عامل

قالت السلطات الدنماركية، إن عدد العمال الذين طلبت شركاتهم الحصول على مساعدة حكومية لسداد أجورهم في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" زاد على ضعف التقديرات الأولية لحكومة.

كانت الحكومة قد أطلقت برنامجا لمساعدة الشركات في سداد أجور العمال خلال فترة التوقف عن العمل بسبب الجائحة، بهدف منع الشركات من تسريح العمال.

وقالت وزارة قطاع الأعمال الدنماركية، إن الشركات قدمت طلبات للحصول على مساعدة في سداد أجور 150 ألف عامل، وكانت الحكومة تقدر عدد العمال الذين سيتم دعم أجورهم بحوالي 70 ألف عامل فقط.

ووفقا للبرنامج فإن الدولة مستعدة لتحمل ما يصل إلى 90% من أجر العامل أي ما يصل إلى 30 ألف كورون -4370 دولار- شهريا.

كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت في بداية الأسبوع الحالي توسيع نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، والتي تقدر قيمتها حاليا بحوالي 400 مليار كورون وتتضمن قروضا وضمانات قروض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة الدنماركية بدأت تخفيفا تدريجيا لإجراءات الإغلاق الوطني، بعد شهر من بدء هذا الإغلاق، ووفقا للقواعد الجديدة، فإنه سيتم السماح لبعض الأطفال بالعودة إلى المدارس والسماح لعدد من المنشآت الصغيرة باستئناف نشاطها بما في ذلك محال تصفيف الشعر وعيادات الأسنان.