تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، من ضبط 1.250 عبوة مستلزمات طبية "كحول مطهر" داخل مخزن منظفات صناعية "بدون ترخيص"، لحجبهم عن التداول بقصد رفع أسعارهم.

وجاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، تفيد قيام مالك المخزن، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، بحجب المضبوطات عن البيع لجمهور، تمهيدًا لبيعها أزيد من السعر المتداول في الأسواق.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فإنه وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، وتفتيشه، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، بقسم شرطة برج العرب، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.