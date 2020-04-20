الكويت: ندرس فرض حظر تجوال كلي بعد إجلاء مواطنينا في الخارج

كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلي في الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الصباح -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن الحظر الكلي الذي اعتمده مجلس الوزراء الكويتي على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في المرحلة الماضية، أتى بثماره؛ حيث تم اكتشاف العديد من الحالات، بعد فحصها بواسطة الطواقم الطبية، مشيرا إلى أنه تم توفير كل الخدمات الطبية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية لخدمة قاطني المنطقتين المعزولتين.

وأشار إلى وجود حملات تقوم بها الفرق الوقائية في وزارة الصحة الكويتية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تشمل المناطق العمالية في البلاد، كاشفا في الوقت نفسه، عن توجه لفحص جميع قاطني تلك المناطق وعزل الحالات المصابة.

وأكد وزير الصحة الكويتي، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يؤثر على جميع الفئات العمرية وليس فقط كبار السن، مناشدا المواطنين والمقيمين بالكويت، عدم الاستهانة به والالتزام بالتوصيات الصحية، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه حسب تعبيره.

ووصف الصباح المرحلة المقبلة بـ"المصيرية" في التعامل مع الفيروس، لافتا إلى أن تجاوز هذه المرحلة، يتطلب التعاون والالتزام، قائلا: "إما ننتصر بالالتزام بالمنزل والاشتراطات الصحية، أو الهزيمة بمخالفتها لا قدر الله".

وفيما يتعلق بزيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس في الكويت مؤخرا، لفت إلى أن وزارة الصحة الكويتية مازالت تسيطر على الفيروس؛ حيث إن الزيادة تعد أمرا طبيعيا مع عملية فحص المخالطين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حالات الشفاء تزداد، فضلا عن بدء الوزارة في مخاطبة جميع المتشافين للتبرع بالبلازما لتجربتها في علاج الفيروس، شاكرا جميع المتبرعين من المتشافين، الذين لبوا النداء للمساهمة في القضاء على الفيروس.

وعن إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، أكد وزير الصحة الكويتي جاهزية الطواقم الطبية لفحص جميع المواطنين الكويتيين الذين سيتم إجلاؤهم، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية لفحصهم والتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة.