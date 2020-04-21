السودان: إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور في بنوك الخرطوم وولايات الحظر الشامل

قرر بنك السودان المركزي إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع البنوك العاملة في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وذكر بنك السودان المركزي - في بيان مساء اليوم الاثنين - أن القرار اُتخذ تمشيًا مع توجيهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وعلى ضوء تزايد وتيرة انتشار العدوى، وبهدف ضمان سلامة الجمهور والعاملين بالجهاز المصرفي.

وأوضح أن البنوك ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية وإجراء تسويات الدفع الإلكتروني إلى حين إشعار آخر، لافتًا إلى أنه سيستمر في مراقبة الوضع الصحي وإصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها.